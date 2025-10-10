Le Karaka, un nouveau navire pour desservir les îles

En toute discrétion, le Karaka a été mis à l’eau samedi 20 septembre à Miri, en Malaisie. La présence des drapeaux bleu-blanc-rouge et FLNKS laisse peu de doute sur sa destination. Ce bateau va naviguer dans les eaux calédoniennes à partir du mois de décembre et compléter ainsi la flotte de la Compagnie maritime des îles. « Il va venir sécuriser et renforcer la desserte maritime de la Nouvelle-Calédonie, puisqu’actuellement, il n’y a plus qu’un seul navire, l’Isan, qui assure la desserte en fret et en carburant », souligne Thomas Quiros, directeur général de la CMI. Il y avait une urgence d’avoir un backup pour les carénages. »

Depuis plus d’un an, la CMI est confrontée à un « monopole de fait ». Auparavant, le cabotage vers les îles était exercé par trois opérateurs : la Société de transport des îles (Stîles) avec le Laura III, Transweb avec le DL Scorpio et la CMI avec l’Isan. En décembre 2022, le DL Scorpio a été saisi à titre conservatoire par le tribunal mixte de commerce, en raison de nombreux impayés, et a quitté le territoire en octobre 2023. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Stîles. Le Laura III est toujours à quai à Nouméa. Dans son dernier rapport annuel, l’Institut d’émission d’outre-mer a évalué que « le cabotage représente un tonnage total de 115 000 tonnes en 2024 ».

UNE CONSTRUCTION RAPIDE

Pour compléter sa flotte, la Compagnie maritime des îles avait tout d’abord opté pour un ferry mixte, mais les émeutes de mai 2024 ont changé ses plans (lire ci-contre). Les études techniques du Karaka ont été lancées en juillet et août de l’année dernière. L’armateur s’est orienté vers le chantier qui a construit l’Isan. Le Landing Craft de 68 mètres de longueur et d’une capacité de fret de 1 900 tonnes a d’ailleurs des caractéristiques proches de son prédécesseur. La signature a eu lieu le 29 novembre et la construction n’a duré que onze mois. « On a fait beaucoup de recrutements et il y en a encore quelques-uns à venir », prévient le directeur. De soixante-cinq employés actuellement, la CMI devrait monter jusqu’à soixante-dix.