« La nouvelle vie que je vais commencer n’aura rien de bien extraordinaire, quelle qu’elle soit ». C’est en ces termes – démentis par son aventure – que commence le journal de Guillaume Douarre, premier texte d’importance écrit par un Européen implanté sur le territoire.

Arrivé à Balade le 24 décembre 1843 à bord du Bucéphale, l’évêque auvergnat est accompagné des pères Rougeyron et Viard et des frères Blaise Marmoiton et Jean Taragnat. « Les maristes arrivent dans un contexte de concurrence avec les protestants dans la région. Ces derniers sont déjà aux Loyauté et ont fait plusieurs tentatives d’implantation à l’île des Pins, Yaté et Saint-Vincent. Mais les maristes n’ont pas ces informations et ils sont alors seuls sur la Grande Terre », explique Michel Soulard, ancien professeur de français et passionné d’histoire.