Le Jean Tranape baptisé

Le dernier patrouilleur outre-mer a été officiellement baptisé, jeudi 4 décembre, à Calais, rapporte le journal Le Marin. L’évènement s’est déroulé en présence d’Yvon Tranape, parrain du navire et fils du compagnon calédonien de la France libre. Construit par la Socarenam, le navire de 80 mètres de long à propulsion diesel-électrique a accueilli son futur équipage de 30 marins, rapporte le média. Il rejoindra son sistership l’Auguste Bénébig courant 2026.
Sur le même thème
À chaque fin de mandat, la musique s’invite dans l’enceinte des assemblées de province et surtout du Congrès. Un air rarement harmonieux, souvent entêtant, parfois violent. Des élus profitent à cœur joie des derniers micros ouverts de la mandature dans l’hémicycle pour lancer leur campagne électorale. Discrètement. Des messages sont […]
81,6 des candidats ont été admis au bac général (- 3,3 points), 8 % sont convoqués au rattrapage. 70 % des admis ont obtenu une mention. La moyenne aux épreuves des enseignements de spécialités est de 10,5 sur 20 dans la voie générale (12,4 à la session 2023) et de […]
En 2024, la situation financière des insti- tuions et collectivités s’est dégradée significativement, malgré le soutien massif de l’État, observe la Chambre territoriale des comptes. Les recettes fiscales ont diminué de plus de 14 % et les cotisations sociales de 8,6 %. La situation des comptes sani- taires et sociaux […]