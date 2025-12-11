Le Jean Tranape baptisé

Le dernier patrouilleur outre-mer a été officiellement baptisé, jeudi 4 décembre, à Calais, rapporte le journal Le Marin. L’évènement s’est déroulé en présence d’Yvon Tranape, parrain du navire et fils du compagnon calédonien de la France libre. Construit par la Socarenam, le navire de 80 mètres de long à propulsion diesel-électrique a accueilli son futur équipage de 30 marins, rapporte le média. Il rejoindra son sistership l’Auguste Bénébig courant 2026.