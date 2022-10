La perte de la valeur du yen par rapport au dollar (- 20 % depuis 2022 selon l’AFP) devrait rendre le Japon encore plus attractif. Le territoire nippon pourrait profiter d’un apport de devises étrangères pour enrayer la chute de sa monnaie nationale et relancer l’économie. En juin, le gouvernement avait autorisé le retour des touristes étrangers dans le cadre de voyages organisés. Les séjours individuels avaient été acceptés en septembre, toujours via une agence de voyages. L’archipel ne devrait pas retrouver tout de suite les 31,9 millions de visiteurs accueillis en 2019 et ses 4 000 milliards de francs de retombées financières. Les Chinois, qui dépensent énormément au Japon, sont toujours soumis à des restrictions drastiques face à la pandémie. En 2019, ils représentaient, avec les ressortissants de Hong Kong, 37 % des visiteurs étrangers. La demande des autres pays devrait être élevée, même si des experts du secteur craignent les répercussions de l’inflation et de la guerre en Ukraine.