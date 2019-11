Peut-on concilier le fait d’être aborigène et faire du hip-hop ? Danzal Baker, désormais plus connu sous le nom de Baker Boy, prouve que c’est possible et, mieux, le jeune rappeur prouve qu’il est tout à fait possible de réunir une culture millénaire et une autre beaucoup plus jeune, née dans le béton des grandes villes américaines et européennes. Danzal Baker a grandi dans les communautés Milingimbi et Maningrida, dans l’État du Territoire du Nord. Ces communautés, situées sur les terres d’Arnhem, sont également celles qui ont vu naître un autre chanteur aborigène célèbre, Geoffrey Gurrumul Yunupingu, qui était d’ailleurs l’un des grands- pères coutumiers de Baker Boy. Initié par son père, le jeune homme s’est lancé dans un style musical résolument plus moderne et qui parle aux jeunes générations.