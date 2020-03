Samedi et dimanche, des accidents de la route sont survenus à Poindimié, Voh et Nouméa avec un lourd bilan : quatre morts et onze blessés dont certains très grièvement. Un autre conducteur est décédé dans un accident, mardi, à Dumbéa.

Lundi déjà, Laurent Prévost avait appelé à une prise de conscience des automobilistes. Le haut-commissaire a fait savoir que les forces de l’ordre vont renforcer leur présence sur les routes au cours des prochaines semaines. Cependant, il a rappellé que seul un changement des comportements individuels peuvent avoir du poids sur les principales causes d’accidents : la vitesse excessive ou inadaptée, la consommation d’alcool ou de stupéfiants, l’usage du téléphone au volant, le non-respect du Code de la route… Laurent Prévost rappelle que « chacun est responsable de sa vie et de celle des autres ».

Cette semaine, les opérations de contrôle ont été menées par la gendarmerie et la police nationale sur plus d’un millier de véhicules. Ils ont constaté 43 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 86 défauts de port de la ceinture, 35 conduites sans permis, 21 défauts d’assurance, 41 usages du téléphone, trois grands excès de vitesse…