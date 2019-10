La cinquième édition de la Classique s’est déroulée, samedi dernier, à l’hippodrome de Nouméa. Une course encore jeune, mais qui tend à s’inscrire comme l’un des plus grands rendez-vous de la saison.

Chaque année, c’est une ambiance bien particulière qui règne dans les travées de l’hippodrome lors de la réunion du Grand Prix du gouvernement. Le public et les socioprofessionnels sont sur leur trente et un et on trinque sur les petites tables, installées sur le gravier de la place. Ambiance spéciale, parce que c’est la dernière réunion de l’année, celle qui annonce une pause de près de cinq mois avant le retour des courses. Et puis, elle est en nocturne, ce qui donne une atmosphère forcément différente des autres réunions, en journée. Mais passé le folklore, cette réunion terminale a aussi un intérêt énorme pour toute la filière équine, des éleveurs aux parieurs, en passant par les jockeys, les propriétaires et les entraîneurs.

L’explication tient en 1 800 mètres : le GP du gouvernement. « Quand on a créé cet événement en 2015, l’objectif, c’était de mettre en place un grand rendez-vous en fin de saison, explique Nicolas Schneider, de la Société des courses hippiques de La Foa (SCHLF) qui organise l’événement à Nouméa. Cette création fait suite à l’arrivée du PMU sur le territoire au même moment. C’était un moyen de redistribution aux éleveurs. » Car l’enjeu financier est de taille avec une dotation de quatre millions de francs, dont deux pour le vainqueur. De quoi en faire, dès le départ, la course la mieux dotée du territoire. Loin devant les deux millions de la Bourail Cup et des deux millions et demi de la Casinos Coupe Clarke.