Le Grand Lagon Sud, un site majeur de ponte des tortues « grosse tête »

Pour comprendre le choix de cette zone plutôt qu’une autre, il faut saisir le phénomène de « féminisation » des populations, dû au réchauffement climatique. « Comme tous les reptiles, le sexe des petites tortues se détermine selon la température dans le sable pendant l’incubation. Plus il fait chaud, plus on va avoir des femelles. Et à l’inverse, plus il fait frais, plus on va avoir des mâles », explique Hugo Bourgogne. Ceci étant, « on assiste à un déficit de plus en plus important de mâles, ce qui amène à un vrai problème de gestion ».

Un phénomène également constaté sur le site de ponte de la Roche Percée : « quand on faisait la proportion entre mâles et femelles, on se rendait compte que la quasi-totalité des bébés tortues qui naissaient étaient des femelles ». Or, il se trouve que les îlots du Grand Lagon Sud sont caractérisés par « un sable différent et blanc », et « des bandes végétales plus denses ». Des éléments qui ont poussé les équipes de WWF à se dire « tiens, il serait intéressant de voir s’il ne ferait pas plus frais là-bas », raconte Hugo Bourgogne.