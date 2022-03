Le Lys rouge est situé au 3, rue Anatole France à Nouméa, à l’angle de l’avenue Gallieni.

Louis Mapou, président du gouvernement, et Philip Johnston, président de N’Johnston SAS, propriétaire de l’immeuble Le Lys rouge, ont signé un bail de location de six ans, jeudi 10 mars. Il accueillera le siège du gouvernement et ses 90 salariés à compter du mois de juillet.

Fin 2021, la présidente de la province Sud avait fait savoir qu’elle souhaitait résilier le bail de mise à disposition des locaux de la rue des Artifices, à l’Artillerie, occupés depuis 2002 par le gouvernement. D’autres espaces ont été visités, comme le Fulton à Ducos, mais n’ont pas donné satisfaction, étant trop petits ou trop chers.

Le montant de la location mensuelle va passer de 10,7 millions de francs pour le bâtiment de la province Sud à huit millions au Lys rouge (le coût comprend une partie dédiée à l’aménagement du site). Les premiers services, notamment l’accueil et le protocole, doivent déménager début juillet.

Le choix du gouvernement a été critiqué, notamment par la Fédération des fonctionnaires. Pourquoi ne pas avoir préféré l’ancien hôpital Gaston-Bourret ? Cette option a été étudiée, mais elle aurait nécessité une remise aux normes pour un montant d’environ quatre milliards de francs et entre cinq et six ans de travaux.

Une vue des futurs locaux.