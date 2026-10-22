Le gouvernement consulte sur les pratiques de pêche

Du 21 octobre au 5 novembre, le gouvernement consulte la population sur deux projets d’arrêté encadrant la pêche dans l’espace maritime calédonien. Les Calédoniens peuvent donner leur avis sur l’usage et la détention des engins de pêche, ainsi que sur la liste des espèces dont la capture serait interdite et les conditions de remise à l’eau. Ces textes complètent une loi du pays qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et vise une gestion durable des ressources marines. Les projets sont consultables sur le site du gouvernement. Les observations peuvent aussi être envoyées à sgg.pnmc@gouv.nc.