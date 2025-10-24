Le gouvernement aux portes de l’instabilité

La communication est bien cadencée. Mercredi 15 octobre, le groupe UC- FLNKS et Nationalistes au Congrès a annoncé le dépôt d’une proposition de loi du pays instaurant une imposition « de solidarité » sur le patrimoine.

Le lendemain et le surlendemain, l’Union calédonienne et le FLNKS ont alerté, tour à tour, face à un éventuel « passage en force » du processus législatif. C’est-à-dire, du projet de loi organique sur le report des élections provinciales à juin 2026, un temps supplémentaire pour permettre la discussion et la mise en œuvre de l’accord de Bougival sur l’avenir institutionnel du territoire, que le Front rejette farouchement. Samedi 18 octobre, la CCAT a appelé au maintien du scrutin avant le 30 novembre prochain et à la mobilisation.

Trois jours plus tard, mardi, Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, a signé une lettre ouverte demandant la démission d’Alcide Ponga, élu Rassemblement-LR à la tête du 18e gouvernement. Le loyaliste est accusé d’« une succession de réformettes sans cohérence », de « choix budgétaires contraires à la justice sociale » ou encore d’« une relation déséquilibrée avec l’État ».

« Une semaine » de réflexion

Le courrier est accompagné d’un avertissement. Si la demande n’est pas entendue – ce qui est fort probable –, le groupe UC-FLNKS et Nationalistes prendra « toutes (ses) responsabilités institutionnelles et politiques pour mettre un terme » à la gouvernance. L’option de la démission de la liste n’étant possible qu’après un délai de dix-huit mois, selon la loi organique, or la précédente chute de l’exécutif remonte au 24 décembre 2024, seule la formule de la motion de censure est envisageable. « Ce sera fait », a confirmé mercredi 22 octobre Pierre-Chanel Tutugoro, qui laisse à Alcide Ponga « une semaine » de réflexion avant le dépôt de la mesure radicale sur le bureau du Congrès.

L’assemblée devant ensuite se réunir au terme de deux jours francs, le vote pourrait intervenir vendredi 31 octobre. Reste à bâtir une majorité parmi les 54 membres. Pas évident du tout. « Nous avons confiance en l’avenir », a répondu sobrement le président du groupe UC-FLNKS et Nationalistes. À travers cette action, l’Union calédonienne et ses partenaires veulent lancer « une alerte » sur la gestion des affaires calédoniennes, pointer « une dérive libérale et néocoloniale », mais mettent aussi à l’épreuve Calédonie ensemble et surtout L’Éveil océanien et leurs collègues indépendantistes de l’UNI.