Le gîte « du bout du monde » ferme ses portes

C’est un adieu au Relais de Poingam. L’établissement le plus connu du nord de la Grande Terre, victime de nombreux cambriolages, avait cessé son activité fin 2021. « L’espoir d’une possible reprise n’a pas suffi », est-il écrit sur la page Facebook. Il ne devrait plus rester grand-chose des bungalows et de la table d’hôtes. « D’ici le 30 novembre, il ne sera plus qu’un terrain vague. » Les Calédoniens ont partagé de nombreuses photos et leurs meilleurs souvenirs sur la page, remerciant le relais pour tous les bons moments qu’ils y ont passés.