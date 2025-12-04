Le général Marchi-Leccia innocenté

Le procureur de la République a fait le point, vendredi 28 novembre, sur les affaires concernant l’ex-directeur de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR). Le service territorial de police judiciaire de Nouméa a enquêté après une dénonciation formulée en février 2025 par son adjoint, Victor Lethezer, pour irrégularités graves dans la gestion du dispositif d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires et de certains frais de mission engagés par le directeur. « Cette enquête n’a pas démontré l’existence de faits de détournement de fonds publics », informe Yves Dupas.

Visiblement, le système d’attribution des vacations permet de couvrir les besoins opérationnels et de continuité de service. « Ce dispositif a d’ailleurs permis au territoire de décliner une mobilisation très importante des équipes lors de graves incendies en 2023 et au cours des émeutes de 2024. » Au niveau des frais de mission du directeur, l’enquête a constaté l’engagement d’une dépense, « somme toute classique », pour la réservation de trois nuitées, en 2022 et 2023, lors de déplacements professionnels. Cette procédure a été classée sans suite par le parquet.

La deuxième enquête relative à une plainte pour harcèlement moral déposée en mars 2025, toujours par Victor Lethezer, a aussi été classée sans suite pour absence d’infraction. « Il était même relevé, jusqu’à la dénonciation sur le détournement de fonds publics, plutôt un bon niveau dans les relations professionnelles entre le directeur et son adjoint », relate le procureur. Cinq agents de la DSCGR poursuivent le directeur adjoint pour des faits de harcèlement moral. La procédure est en cours d’analyse « Une orientation sera décidée dans les prochaines semaines », fait savoir le procureur.