Le futur centre de secours du Mont-Dore prend forme

La première pierre du nouveau centre de secours du Mont-Dore, situé à proximité de l’école maternelle Les Coccinelles, à La Coulée, a été officiellement posée ce mardi 7 juillet. Attendue depuis plusieurs années, cette structure remplacera l’actuel centre d’incendie et de secours, jugé obsolète.

Elle permettra d’améliorer la rapidité des interventions et les conditions de travail des pompiers de la commune, avec la mise en place d’équipements modernes. Le bâtiment accueillera notamment une salle de crise, des bureaux administratifs, des salles de formation et des chambres de garde. Une pièce sera également dédiée à l’accueil des victimes. Elles sont une cinquantaine chaque année à se rendre au centre de secours pour être prises en charge.

« C’est aussi la première pierre d’un engagement fait auprès des Mondoriens : leur offrir un service de secours de qualité, qui soit le même pour tous », a déclaré la maire, Nina Julié, qui envisage, à plus long terme, de construire une annexe des pompiers en centre-ville de Boulari. Le projet représente un investissement total de 490 millions de francs, dont 450 millions de francs pour les travaux, pris en charge par l’État dans le cadre du pacte de refondation. Lancé en avril 2026, le chantier devrait durer un an, avec une ouverture prévue en avril 2027.