Le Forum francophone du Pacifique s’ouvre à l’Asie

Après trois années d’interruption, la Nouvelle-Calédonie, par le biais du Creipac, organise à nouveau cette semaine un Forum de la francophonie. Le territoire a choisi d’ouvrir ce rendez-vous à l’Asie avec le Vietnam en invité d’honneur. Il est précédé de la 8e réunion du Resifap, le Réseau de structures et institutions en charge de la francophonie dans la région Asie- Pacifique (Organisation internationale de la Francophonie), et doit définir les dossiers à défendre pour cette région. « La notion de la francophonie n’est pas que basée sur la langue, mais aussi sur d’autres relations qui peuvent être économiques, touristiques, sanitaires, et il était cohérent d’ouvrir ce réseau aux pays d’Asie dans la stratégie Indopacifique », souligne Yoann Lecourieux, membre du gouvernement en charge de ce secteur. Une façon de valoriser aussi la Nouvelle-Calédonie comme « terre d’accueil pour ‵‵vivre′′ le français ».