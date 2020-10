Le FLNKS, qui tenait sa convention nationale samedi, à Bourail, a entériné plusieurs positions avec une priorité : le déclenchement du troisième référendum au plus tôt.

Après une longue journée de discussions et de débats, toutes les composantes du FLNKS ont arrêté leur motion générale avec une priorité : engager les groupes institutionnels à déclencher le troisième référendum à partir d’avril 2021. Une motion qui confirme ainsi ce qu’avaient annoncé les différents partis indépendantistes du front de coalition, après un résultat en hausse par rapport à 2018 et qui atteint près de 47 %. Rappelons que le déclenchement du référendum peut être organisé à la condition qu’un tiers des élus du Congrès le veuillent. Avec le ralliement de l’Éveil océanien, l’occasion est trop belle pour les indépendantistes de ne pas en profiter. Ils ont donc acté leur positionnement, sachant que la requête peut être formulée à partir du 4 avril 2021 au plus tôt. Ils ont décidé, d’un commun accord, de faire cette demande le 21 avril.