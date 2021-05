Le FLNKS a décidé de ne pas aller à Paris. C’est le résultat des discussions qui se sont tenues, ce week-end, lors de la convention du parti, à Kouaoua. Les responsables indépendantistes mettent en avant l’« impréparation de la mission » et estiment que « les conditions ne sont pas réunies sur le contenu des implications de l’État en cas de oui ».

Quid du président du gouvernement ?

Alors que l’on attendait l’issue d’un accord entre l’Union calédonienne et l’UNI-Palika sur le nom du président du 17e gouvernement lors de cette convention, rien n’a finalement avancé sur ce point. Depuis le 14 février, l’institution n’a toujours pas de président et ne peut fonctionner normalement. Ce qui devait être une démonstration de force des indépendantistes avec la capacité de renverser, puis de gérer est, pour le moment, mal perçue par la population, y compris de militants indépendantistes. Certains ont commencé à manifester à Canala et d’autres ont enfermé les participants à la convention de Kouaoua, samedi, leur intimant de trouver une solution avant de sortir.