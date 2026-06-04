Le FLNKS dévoile « Kanaky pour tous »

Johanito Wamytan, Oriane Trolue, Dominique Fochi, Lucia Kotra… Issus de l’Union calédonienne ou du FLNKS nouveau format, les partenaires de la liste « Kanaky pour tous » en province Sud, qui indiquent associer « l’expérience et le renouveau », ont présenté lundi 1er juin au Mwâ Kââ, à Nouméa, leurs priorités en vue des élections provinciales du 28 juin. « Le travail, l’emploi, l’insertion des jeunes, mais aussi les transports publics, la vie chère, le logement, la condition féminine, la sécurité… », énumère la tête de liste et actuel directeur de cabinet du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès, Johanito Wamytan. « Nous avons l’ambition de prendre la province Sud » afin de « changer ensemble » la collectivité. « Il n’est pas question que ce soit une société à deux vitesses », a lancé Marie-Pierre Goyetche, présidente du Parti travailliste.
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