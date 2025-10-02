Le FLNKS déclare « retirer » ses signatures

Emmanuel Tjibaou ou encore Omayra Naisseline, ici à Paris le 12 juillet après la signature du projet d'accord de Bougival, ont écrit au Premier ministre Sébastien Lecornu. (©Archives Tom Nicholson / AFP)

Dans une lettre du 30 septembre au Premier ministre Sébastien Lecornu, les membres du FLNKS signataires du projet d’accord de Bougival informent du « retrait formel » de leurs signatures. Ils dénoncent leur « utilisation » par l’État, notamment à travers la publication au Journal officiel. De même, la « communication autour d’un prétendu « accord historique » constitue une instrumentalisation ». « Les méthodes de passage en force » sont aussi condamnées.