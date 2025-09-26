Le FLNKS bombe le torse

Le moment devait être souligné. Après les émeutes urbaines, l’échec de la discussion à Deva, puis le rejet de l’accord de Bougival, et avant de possibles négociations sur l’avenir et des échéances électorales, le FLNKS a tenu à marquer ce mercredi 24 septembre, date anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. Un jour de « deuil » pour les indépendantistes.

Des bruits avaient tourné, en début de semaine, autour de l’acte politique envisagé. La signature de la charte du Front de 1984 revisitée ? En fait, non, pas pour l’instant. Une déclaration commune ? Oui, davantage, au siège de l’Union calédonienne à Nouméa. Le format impressionne plus que le fond du texte, sans grande annonce. Le FLNKS et ses sept composantes désormais, mais aussi le Mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste (MNIS), l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC), enfin l’Instance autochtone de discussion (IAD) avec les Sénat et conseils coutumiers, en sont les auteurs. Le cheminement n’aurait pas été simple dans l’environnement du Front et auprès de représentants traditionnels kanak. Le Palika et l’UPM, aujourd’hui en retrait de la coalition indépendantiste, auraient été approchés, sans suite donnée. Inaat Ne Kanaky, le conseil des grands chefs, n’a pas souhaité être associé.