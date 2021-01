L’interpatronale consternée par les déclarations du FLNKS

Dans un communiqué, la CPME-NC, le Medef-NC et l’U2P-NC regroupés en interpatronale se disent sidérés par les déclarations du FLNKS qui revendique les blocages miniers comme un instrument de pression politique sur l’État et sur Vale. Pour les trois principales organisations patronales, « la prise en otage assumée par une organisation politique d’un outil productif essentiel à l’économie du territoire, dans le but d’obtenir des contreparties de l’État dans une logique de chantage, constitue un acte d’une gravité exceptionnelle, qui ruine la confiance que devraient pouvoir avoir les entrepreneurs et investisseurs de notre pays dans leurs institutions et ceux qui les dirigent. » Pour l’interpatronale, « ces agissements conduisent concrètement à la mise au chômage de centaines de salariés, faisant payer un lourd tribut aux familles concernées, mais également aux comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, à ses contribuables au premier rang desquels ses entreprises, déjà nombreuses à être asphyxiées par des mois de crise ». Et de poursuivre : « Par ces actions irresponsables, c’est l’avenir même de la SLN qui est menacé et l’équilibre économique de notre territoire. » Les trois organisations rappellent que la SLN et Vale- NC représentent près de 4 000 emplois directs et plus de 11 000 emplois de sous-traitance, soit 15 000 emplois sur les 64 000 que compte le secteur privé.