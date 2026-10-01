Le feu à des fins non domestiques interdit

En raison des conditions météorologiques et du risque élevé d’incendies, l’usage du feu à des fins non domestiques est inter- dit en Nouvelle-Calédonie jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la Sécurité civile jeudi 24 septembre. L’interdiction concerne notamment les feux de jardinage, le brûlage de déchets et les barbecues en pleine nature. Déclaré dimanche 20 septembre, un important feu de forêt à Koumac, qui a nécessité le déclenchement du plan Orsec de niveau 2, a été déclaré maîtrisé et éteint une semaine plus tard. Aucune victime n’est à déplorer.

Environ 1 770 hectares de végétation ont été touchés, tous secteurs confondus. De nombreux moyens de la Sécurité civile, du SIVM Nord et du RSMA, ont été engagés. Plusieurs départs de feu ont été recensés en outre dans la région de Koné, en cette période de déficit pluviométrique. Le gouvernement a appelé « chacun à faire preuve de la plus grande vigilance afin de prévenir tout départ de feu ».