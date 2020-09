La 22e édition du Festival du cinéma de La Foa s’est clôturée dimanche. Le Prix du public pour la sélection internationale a été décerné à La vie invisible d’Euridice Gusmão de Karim Aïnouz. Le jeune Lucas Claeyssen a remporté le Prix du meilleur court-métrage local et le Prix CNC talent pour #About Last Night. Cyriaque, réalisé par Anthony Pedulla, a obtenu le Prix spécial du jury. Le Prix d’interprétation est revenu à Simanë Wenethem pour son rôle dans Abîmes de Roland Rossero. Le Prix du meilleur clip a été décerné à Thomas Boucher pour Nous et celui du meilleur très court-métrage à Clara Neyrac pour Le choix de son empreinte.