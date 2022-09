47 ans après le Melanesia 2000 de Jean-Marie Tjibaou, le gouvernement compte rassembler la population calédonienne avec son successeur, organisé le week-end de la fête de la citoyenneté.

Le festival Caledonia se tiendra du 22 au 25 septembre, au centre culturel Tjibaou. « L’ensemble des cultures qui façonnent le pays » est invité à cette première édition mettant

à l’honneur l’artisanat, les arts et les savoir-faire locaux.

Promesse de Mapou

Des conférences, des défilés, des concerts, des ateliers, des discussions et de nombreuses autres animations sont au programme de ces quatre jours entièrement gratuits. « Nous voulons faire en sorte de continuer à faire vivre notre culture et la parole auprès des hommes et des femmes et au niveau des différents quartiers, villages et espaces, explique Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture. C’est un premier festival fondateur pour nous tous. »

L’événement s’inscrit dans « la dynamique du préambule de l’Accord de Nouméa ». C’était l’un des grands défis lancés par Louis Mapou au 17e gouvernement, lors de son discours de politique générale prononcé en novembre 2021. Le président souhaitait promouvoir la rencontre de toutes les entités culturelles du territoire en imaginant un nouveau Melanesia 2000.