La gestion de la crise Covid est également au cœur du sentiment anti-macron…

Le cabinet McKinsey a notamment décidé à la place de l’administration française avec des conflits d’intérêts monstrueux au profit des laboratoires. Les Français ont été privés de libertés publiques comme on n’en avait jamais vu depuis Vichy. Quand on me parle d’extrême droite, je souris parce que les pires mesures de division de la société, de stigmatisation ont été prises ces dernières années.

Et en Nouvelle- Calédonie, on a surjoué les erreurs du gouvernement national de façon caricaturale par opportunisme politique. Encore aujourd’hui, on doit avoir un schéma vaccinal complet et un motif impérieux pour aller en Métropole alors qu’un étranger n’a besoin que d’un test antigénique. C’est juste insupportable. Toutes les mesures liberticides seront abrogées.

Le pouvoir d’achat est au centre de cette campagne. Que propose Marine Le Pen ?

Si votre économie de proximité est bien défendue, elle bénéficie aux populations, à l’emploi. Ensuite, soit on flèche les moyens sur les allègements fiscaux des multinationales soit on les flèche pour le bien-être de nos citoyens. Nous favoriserons les circuits courts et l’autosuffisance alimentaire, le développement des TPE/PME.

Nous prévoyons également la suppression des surtaxes douanières de 10 %. Même si nous avons la compétence économique, fiscale, il ne faut jamais oublier que le niveau national donne le ton. Je vous invite à voir comment les squats se développent.