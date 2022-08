La bouée de la Monique est sortie de sa vitrine au Musée maritime pour marquer l’anniversaire du naufrage du caboteur, disparu en 1953 entre Maré et la Grande Terre. Un an avant le 70e anniversaire, le gouvernement a voulu faire de ce souvenir un « événement pays ».

José-Louis Barbançon l’attendait avec impatience. « L’attente a été longue, mais quelque chose est en train d’arriver », a souligné l’historien, descendant d’un des 126 disparus.

Des commémorations se sont déroulées à Koné, Bourail, Ouvéa et Tiga. D’autres sont prévues à Lifou et Maré, samedi et dimanche. En 2023, des mallettes pédagogiques vont être distribuées aux enseignants pour évoquer cette histoire en classe.

Le président du gouvernement Louis Mapou souhaite ainsi prolonger « le permanent et difficile travail de mémoire ». Car il appartient à tous « d’écrire la suite de l’histoire pour préparer l’avenir ».