Les élus du Congrès réunis en séance plénière, mercredi, ont adopté à l’unanimité la modification des règles du dispositif de continuité avec les îles. Celui- ci permet, on le sait, à 20 900 bénéficiaires d’obtenir des tarifs préférentiels pour leurs trajets en avion ou en bateau. Jusqu’à présent, cette aide s’appliquait uniquement aux billets aller-retour et 7 000 billets étaient perdus chaque année. Désormais, les aides peuvent concerner des trajets uniques sur les deux modes de transport. Vendredi, un protocole avait été signé à Lifou entre les coutumiers et le gouvernement. Ils s’étaient accordés sur cette question de la continuité, mais aussi sur l’annulation de la hausse tarifaire de 350 francs due à la crise sanitaire et sur l’établissement d’une nouvelle grille.