Le directeur adjoint de la Sécurité civile en garde à vue

À l’origine de la dénonciation ayant mené à la suspension du directeur, le général Frédéric Marchi-Leccia au mois de mars pour des soupçons de malversations financières et harcèlement moral, son adjoint a été à son tour placé en garde à vue mercredi 1er octobre. Victor Lethezer est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement moral au travail par des agents de la DSCGR. Il a immédiatement repris ses fonctions. DNC avait révélé au mois de juillet le malaise au sein de cette direction et les graves allégations portées à l’encontre du directeur adjoint. La réorganisation des services a été officialisée lors de la séance hebdomadaire du gouvernement, mercredi 8 octobre.