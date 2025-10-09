Le directeur adjoint de la Sécurité civile en garde à vue

À l’origine de la dénonciation ayant mené à la suspension du directeur, le général Frédéric Marchi-Leccia au mois de mars pour des soupçons de malversations financières et harcèlement moral, son adjoint a été à son tour placé en garde à vue mercredi 1er octobre. Victor Lethezer est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement moral au travail par des agents de la DSCGR. Il a immédiatement repris ses fonctions. DNC avait révélé au mois de juillet le malaise au sein de cette direction et les graves allégations portées à l’encontre du directeur adjoint. La réorganisation des services a été officialisée lors de la séance hebdomadaire du gouvernement, mercredi 8 octobre.
