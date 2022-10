L’ENVIE DE REVENIR

L’association milite pour donner « envie de venir ou de revenir en Nouvelle-Calédonie ». En 2022, elle lance « Re-vivre en NC » avec la province Sud, la CCI, le haut-commissariat de la République et la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Ce programme vise à épauler 30 Calédoniens de moins de 30 ans (nés ici ou ayant fait plus de 10 ans de leur scolarité) sur le retour ou revenus depuis moins d’un an. « On va les aider à trouver leur poste de rêve ou à créer une entreprise », explique Pierre Kolb.

Une session de six mois sera organisée en février 2023. Un parrain, chef d’entreprise membre de l’association Talents calédoniens, accompagnera chaque candidat sélectionné. La campagne de recrutement se déroule via le site de la CCI jusqu’au 6 novembre. « On ne favorise pas les plus brillants, ni les lauréats des plus grandes écoles, mais les plus méritants. »

Le dispositif est un test cherchant à démontrer l’intérêt de tels accompagnements. « Ce n’est pas un problème simple, il n’y pas de solution miracle », expose Pierre Kolb. Le simple fait de montrer que les entreprises sont volontaires est, selon lui, un premier « signal positif ».

Photo : Illustration Shutterstock

Brice Bacquet