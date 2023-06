Le député Nicolas Metzdorf fait le bilan

Parmi ses principales « victoires », la prolongation de la défiscalisation nationale jusqu’en 2029, un accompagnement sur la décarbonation du nickel dont on devrait parler prochainement, le renforcement militaire de la France sur le territoire avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, faisant de la Nouvelle-Calédonie une vraie base militaire. Cités également, les 4,8 milliards d’aide à la SLN, la mise en place du Pass Culture, la création de quatre nouvelles brigades de gendarmerie (Népoui, Tomo, Moindou, Kaala-Gomen).

Nicolas Metzdorf a expliqué s’être fait une place au Parlement en étant membre de la commission des Affaires étrangères, vice-président de la commission vie chère outre-mer, coordinateur au sein de la majorité des textes sur l’outre-mer, président du groupe amitié France-Nouvelle-Zélande, membre du bureau du groupe Renaissance et rapporteur des questions migratoires pour le budget.

Parmi les prochains dossiers d’attention : l’avenir institutionnel, la transformation des prêts à la Nouvelle-Calédonie en subvention, la création d’une nouvelle prison dans le Grand Nouméa.

Selon lui, « on s’est quand même un peu beaucoup foiré » en créant une prison dans le Nord à 6 milliards de francs. Il participera aussi au dépôt d’une proposition nationale commune entre la majorité et Les Républicains pour créer une alternative de peine supplémentaire à la prison : l’intégration de l’armée qui, dit-il, aurait vocation à être expérimentée dans les outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie.