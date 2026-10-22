Le déficit du commerce extérieur se creuse

Au premier trimestre 2026, la port autonome a enregistré une progression du volume importé de marchandises. (©M.D)

Au premier semestre 2026, les exportations calédoniennes ont atteint 73,1 milliards de francs (+ 16 % sur un an) et les importations, 120,5 milliards (+15,7 %), selon l’Institut de la statistiques et des études économiques (Isee), le 21 octobre. Si le taux de couverture reste stable à 60,7 %, le déficit commercial s’est creusé de 15,2 %, pour atteindre 47,4 milliards. La hausse des ventes repose surtout sur le nickel hydroxyde cake (NHC) produit par Prony Resources. Les achats de soufre destinés aux usines ont, en revanche, contribué à la progression des importations. L’Europe reste le premier fournisseur, avec 43 % des achats, devant l’Asie et l’Océanie.

 