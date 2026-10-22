Le déficit du commerce extérieur se creuse

Au premier semestre 2026, les exportations calédoniennes ont atteint 73,1 milliards de francs (+ 16 % sur un an) et les importations, 120,5 milliards (+15,7 %), selon l’Institut de la statistiques et des études économiques (Isee), le 21 octobre. Si le taux de couverture reste stable à 60,7 %, le déficit commercial s’est creusé de 15,2 %, pour atteindre 47,4 milliards. La hausse des ventes repose surtout sur le nickel hydroxyde cake (NHC) produit par Prony Resources. Les achats de soufre destinés aux usines ont, en revanche, contribué à la progression des importations. L’Europe reste le premier fournisseur, avec 43 % des achats, devant l’Asie et l’Océanie.