Le débat d’orientation budgétaire fait l’unanimité

Le gouvernement a adopté à l’unanimité le débat d’orientation budgétaire pour 2026. L’assiette de répartition est stabilisée à 104 milliards de francs, contre 98 milliards pour 2025. Ce budget s’articulera autour de quatre priorités. La première est l’exemplarité en matière de gestion des dépenses publiques, à travers « des économies sur la masse salariale, le passage de 27 à 18 établissements publics et de 22 à 13 directions de la Nouvelle-Calédonie et la réduction des frais de mission », explique Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge du budget. Ces économies seront réorientées dans la relance de l’économie calédonienne. Autre ambition, la transformation du modèle actuel, « en investissant dans l’e-santé et la simplification administrative ». Enfin, l’investissement dans la jeunesse, qui passera entre autres par un soutien aux associations et à la formation professionnelle. Ce budget sera présenté au Congrès le 22 décembre.