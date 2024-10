Louis Mapou : « Le débat devrait s’ouvrir sur le projet que nous voulons ensemble »

Comment expliquez-vous cette explosion de violence ?

Il y a un manque de considération qui est difficilement vécu par toute une génération. On n’a pas fait attention à l’évolution de la société et au développement rapide de l’agglomération. Il y a une autre raison. Lorsque vous êtes en difficulté, vous avez tendance à vous réfugier dans l’identitaire, ce que vous avez de plus cher. Le corps électoral est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, comme s’ils [les émeutiers, NDLR] n’attendaient que ça. La troisième chose, c’est le contexte général du débat sur l’avenir, qui n’a pas suffisamment mis en exergue le fait que beaucoup de difficultés rencontrées par la Nouvelle-Calédonie relèvent de la responsabilité des Calédoniens eux-mêmes et de moins en moins de la Métropole.

Comment la situation a pu en arriver là ?

La responsabilité est collective. Nous n’avons pas pris conscience de la transformation profonde de la population calédonienne, qui n’est pas dans le matériel mais psychologique. Depuis 1988, on a travaillé au rattrapage des retards cumulés. On n’a pas réussi à traiter jusqu’à l’individu, au quartier, à la famille, à la tribu. Il y a une demande de plus de proximité dans nos actions, une aspiration à plus de liberté de choix de la part des jeunes kanak, qui interroge sur la capacité du système coutumier à l’accompagner. On a bien vu, dans les événements, les autorités coutumières étaient à la peine, comme les politiques, et elles se disent en difficulté pour contenir les initiatives qui sont prises par les jeunes qui repartent dans les îles, le Nord.

Trouvez-vous que la réponse de l’État a été trop répressive ?

Il y a deux choses. Aujourd’hui, il faut transporter de Métropole pratiquement 6 000 personnes pour venir à 22 000 km, cela pose une question de fond sur la relation qui existe entre la République et un territoire aussi éloigné. Les moyens déployés sont considérables. La deuxième chose, c’est que la nature de cette mobilisation et les formes qu’elle a prises ont placé la barre des violences à un tel niveau… C’est disproportionné, mais en même temps, dans ce laps de temps, on aurait fait avec quoi ? Comme la tribu de Saint-Louis, on n’en est pas encore sorti définitivement. Est-ce qu’on aurait pu se contenter de moins ? Je ne saurais pas dire.