Le crop top de la discorde

Elles sont plus d’une cinquantaine à avoir choisi la tenue qui colle à leurs revendications. Crop top bien sûr, haut court qui laisse voir le nombril (objet de toutes les crispations), bandeau, t-shirt dos nu. « J’ai des tenues interdites au lycée, comme celle-ci : alors je l’ai mise aujourd’hui pour faire choc », témoigne Lucile, en combi-short verte. L’adolescente en terminale dit subir depuis trois ans des remarques incessantes. On lui demande régulièrement de mettre des pulls en rentrant dans l’établissement, « même s’il fait 40 degrés ». Andrew et Théo sont souvent sollicités pour prêter leur sweat. Sinon, leurs copines ne franchissent pas le portail.

Sauf que… Cette nouvelle consigne fait un bide. Plus que ça : elle révolte plusieurs adolescentes. « Dans un territoire où les violences faites aux femmes sont parmi les plus importantes à l’échelle nationale, il est crucial de ne pas sexualiser le corps des lycéennes », clament les premières concernées. Elles décident de se faire entendre devant leur établissement. Des affiches sont placardées sur les grilles : « En crop si je veux, à toi de ranger tes yeux », « Tenue inappropriée, on voyait deux centimètres de mon ventre ! ».

Des réflexions « inapropriées »

Lucile en est consciente. Il faut des limites à tout, c’est important. « Mais nous regarder de travers ou nous dire qu’on ne se respecte pas… » Elle proteste contre ça. « Quand les gens du lycée viennent dans notre classe en disant “les filles, si vous vous faites toucher les fesses, ce sera votre faute”. En 2023, ce n’est pas normal », lâche Théo qui fait partie des garçons venus soutenir ses amies.

Élise, 15 ans, en a ras le bol d’entendre ce genre de discours. Comme ses camarades, elle veut faire évoluer le règlement et les mentalités. « C’est vraiment injuste ce qui nous arrive, insiste Elia, 16 ans. Ils nous disent que le nombril c’est une partie intime, qu’il faut le cacher parce que ça peut être vu comme sexy pour les garçons. Ils utilisent des termes qui ne sont pas appropriés pour le dire à des mineures. » Ce jour-là, les filles ont inscrit au marqueur le mot « mineure » sur leur peau.

« Une différence entre indécence et sexualisation »

Ségolène et Lilou, toutes les deux étudiantes, et donc majeures, ne sont pas épargnées. Lilou a reçu un avertissement parce qu’elle portait de la dentelle dans le dos. « Ça, c’est indécent ? Y’a une différence entre l’indécence et la sexualisation. » Pour Ségolène, c’est « assez lourd » de passer chaque jour devant des surveillants qui les scrutent des pieds à la tête. Bien sûr qu’il faut une tenue correcte pour aller à l’école et au travail. « Mais de là à être observée tous les matins. On nous dit fréquemment “baisse ton t-shirt”, juste pour un centimètre de peau de ventre. Parfois, ça va trop loin. »

Une pétition a été lancée par les lycéennes pour dénoncer ces « abus » et « faire changer les choses ». La proviseure justifie cette modification du règlement notamment par le public accueilli dans l’enceinte du lycée. « On est un établissement multiculturel avec des origines sociales, religieuses très variées. Ça permettait de lisser les différences », explique-t-elle. Les jeunes filles qui « revendiquent des tenues plus libérées » peuvent « choquer d’autres élèves et membres de la communauté ».

Pour Elisabeth Arnal-Blanc, c’est « une façon de les protéger. L’an dernier on a eu des soucis. Des jeunes filles se faisaient tirer leur bustier. » Elle reconnaît que l’établissement peut encore évoluer, « même si le règlement ne va pas être changé demain ». Elle a d’ores et déjà annoncé la création de groupes de travail pour que les élèves puissent faire part de leurs préoccupations. « Il faut qu’on mette les choses sur la table. Je pense qu’il faut qu’on communique davantage sur ce qui est attendu. » L’idée n’étant pas de heurter les uns ou les autres, assure-t-elle, mais bien d’arriver « à un consensus ».

Edwige Blanchon