Le crabe de palétuvier interdit à la pêche pendant deux mois

Depuis vendredi 1er décembre et jusqu’au 31 janvier, la pêche, le transport, la commercialisation et la vente, l’achat, la détention et la consommation de crabes de palétuvier sont interdits pendant leur période de reproduction. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 2,5 millions de francs. Cette interdiction est valable toute l’année pour les crabes mous et ceux dont la taille est inférieure à 14 cm.