Plus de 1 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en une semaine avec un taux d’incidence sur sept jours glissants à 380 pour 100 000 habitants. Et les autorités sanitaires comptabilisent 1 500 cas actifs confirmés.

Pour rappel, 66 % de la population totale est vaccinée (deux doses), soit 78 % de la population vaccinable, 36 % a reçu une dose de rappel (42% de la population vaccinable). L’application des gestes barrières est recommandée.

En raison de l’augmentation de la circulation du virus et du nombre de patients et de personnel atteints au Médipôle de Koutio, le port du masque est à nouveau obligatoire pour tous les usagers, comme à la clinique Kuindo-Magnin, et des restrictions d’accès sont en vigueur.

Des tests sont à nouveau effectués sur tous les patients avant hospitalisation.