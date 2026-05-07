Le coût de l’Omelette

Malgré une pluie incessante, la Fête de l’omelette géante a été maintenue les 25 et 26 avril au parc Fayard. Des élus s’étaient même réjouis d’avoir bravé les grosses gouttes et participé coûte que coûte à cet événement d’ordinaire populaire. Sous un ciel chargé, la fréquentation a cette fois chuté. Le maintien de la fête a du coup un prix. La province Sud a annoncé accompagner la ville de Dumbéa « pour le remboursement de 50 % du prix des stands des exposants […], dont les recettes ont été fortement impactées par les mauvaises conditions météorologiques », selon un communiqué de la commune.
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