Le coût de l’Omelette

Malgré une pluie incessante, la Fête de l’omelette géante a été maintenue les 25 et 26 avril au parc Fayard. Des élus s’étaient même réjouis d’avoir bravé les grosses gouttes et participé coûte que coûte à cet événement d’ordinaire populaire. Sous un ciel chargé, la fréquentation a cette fois chuté. Le maintien de la fête a du coup un prix. La province Sud a annoncé accompagner la ville de Dumbéa « pour le remboursement de 50 % du prix des stands des exposants […], dont les recettes ont été fortement impactées par les mauvaises conditions météorologiques », selon un communiqué de la commune.