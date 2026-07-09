Le corps du randonneur retrouvé

Le corps de Léo Teyssier, randonneur de 29 ans, a été découvert vendredi 3 juillet dans le secteur de la Haute-Couvelière, à Dumbéa rivière. Il était porté disparu depuis le 30 juin et avait été aperçu pour la dernière fois au niveau du Yala Ranch. D’importants moyens ont été déployés par la gendarmerie pour le retrouver. Un groupe de volontaires d’une quarantaine de personnes a également participé aux recherches.
Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de son décès. Les premiers éléments tendent à établir qu’il serait consécutif à un suicide, a informé le procureur de la République, Yves Dupas.