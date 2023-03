Dix créations originales composeront la programmation 2023 du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. « Cette saison annonce le retour des musiciens d’au-delà du récif, Métropole et Japon », se réjouit la directrice Pascale Doniguian.

Direction le Brésil le 25 mars avec A força do amor de Rosi Garrido. « Elle s’est entourée de musiciens locaux et de professeurs du Conservatoire. Cela nous tient à cœur de faire des créations impliquant les professeurs et les élèves », relève Linda Kurtovitch, nouvelle coordinatrice artistique et pédagogique.

Deux concerts seront dédiés au jeune public autour des Contes de la rue Broca de Pierre Gripari (Il était une fois, le 14 mai) et des Fables de La Fontaine (6 octobre). Les musiciens du spectacle Play It Again, Sam s’amuseront à mêler jazz et Hollywood, en reprenant des bandes originales.



© B.B.

Deux rendez-vous feront voyager jusqu’en Asie avec une soirée consacrée aux musiques de film et de jeux vidéo et une journée dédiée à la culture vietnamienne. « Différents styles se croisent et s’entrecroisent dans cette saison 2023, poursuit Pascale Doniguian. Notre salle de concert s’adapte aux propositions artistiques multiples. »

Huit spectacles accueillis complètent la programmation. Le premier festival de musique de chambre se tient jusqu’au samedi 4 mars. Un hommage à La Monique sera organisé à l’occasion des 70 ans de la disparition du caboteur. Tous les spectacles sont programmés à 19 h 30, sauf le dimanche et les créations jeune public à 18 heures