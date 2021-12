Les requérants avaient également fait valoir que « jusqu’à 2 000 électeurs » des communes de Bélep, de l’île des Pins et des îles Loyauté n’avaient pas pu s’inscrire dans les bureaux de vote décentralisés à Nouméa. « Il ne ressort pas de l’instruction que la procédure (…) aurait été entravée par le contexte sanitaire », a répondu le Conseil d’État qui souligne que les délais d’inscription ont été prolongés. La proximité avec l’élection présidentielle, également mentionnée, n’est pas non plus de nature à justifier un report, estime la juridiction.

C.M.

©Betrand Guay / afp