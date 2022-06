Les prix de l’essence continuent de flamber sur le marché mondial, mais les Calédoniens ne devraient pas payer plus cher en juin, indique le gouvernement.

Lundi 30 mai, le Congrès a adopté une délibération qui permet de diminuer les taxes sur le carburant, ce qui a pour effet de neutraliser l’augmentation annoncée du gazole au mercredi 1er juin. Le diesel n’augmentera pas et l’essence est en baisse de 1,60 franc. Le vote de ce texte doit permettre au gouvernement de réduire à nouveau les taxes « dans la limite de ses moyens » si le prix continue de progresser. Cela engendre des pertes fiscales de l’ordre de 128 millions de francs pour le mois de juin.

L’Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a, elle, annoncé arrêter son mouvement contre la vie chère, engagé il y a deux mois, après un ultime rassemblement devant le gouvernement, mercredi 1er juin. Les meneurs indiquent avoir demandé une rencontre avec le président du gouvernement, sans réponse. Et regrettent de ne pas avoir été conviés dans les groupes de travail avec les syndicats de salariés et les organisations patronales.

De son côté, l’intersyndicale des retraités de Nouvelle-Calédonie a décidé de faire circuler une pétition contre la vie chère, demandant trois mesures : l’indexation des retraites sur le taux de l’inflation réelle, la baisse ou le gel des prix des produits de consommation courante ainsi que la baisse du prix des carburants et des transports publics pour les retraités. « Nous sommes plus de 35 000 retraités sur le territoire et nous allons nous faire entendre », affirme l’intersyndicale dans un communiqué, qui organise une grande réunion de 8 heures à 11 heures le vendredi 10 juin à Ko We Kara.