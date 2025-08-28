Le Congrès vote des mesures de soutien à l’emploi

Les élus du Congrès ont adopté à l’unanimité, lundi 25 août, le projet de délibération précisant les modalités d’application de deux mesures de soutien à l’emploi, instaurées par une loi du pays fin juillet. La première est l’allocation exceptionnelle de maintien dans l’emploi, prenant le relais du chômage partiel « spécifique exactions » jusqu’à la fin de l’année.

Celle-ci est fixée à 100 % du salaire minimum garanti et du salaire minimum agricole garanti. La seconde mesure consiste en la création d’un « fonds emploi », fixant les modalités selon lesquelles les entreprises pourront bénéficier d’une réduction dégressive des cotisations patronales pour toute embauche en CDI ou en CDD de plus de six mois. Le fonds pourra être alimenté par les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, l’État ou des organismes publics et privés. Les membres présents ont également adopté à l’unanimité la proposition de loi du pays relative à la solidarité et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce dispositif permet d’encadrer les invendus (denrées alimentaires, produits d’hygiène, vêtements, etc.) redistribués à des associations caritatives ou transformés et/ou utilisés à des fins secondaires, comme l’alimentation animale ou la valorisation énergétique. L’objectif est d’assurer une gestion responsable des surplus tout en renforçant la solidarité et en responsabilisant les acteurs économiques.