Le Congrès veut davantage de contrôle de la défiscalisation

La commission permanente du Congrès a rendu, mardi 22 septembre après-midi, un avis favorable, assorti d’une réserve, sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2027 destinées à renforcer la lutte contre la fraude à la défiscalisation outre- mer. Le texte prévoit des visites chez les professionnels de la défiscalisation sous contrôle judiciaire, leur responsabilité solidaire pour le remboursement des avantages fiscaux obtenus frauduleusement et la publication des fraudes constatées.
Les élus ont relevé que le projet de texte actuel ne prévoit pas explicitement l’application de ces nouvelles mesures en Nouvelle-Calédonie. Les cabinets de défiscalisation installés localement, comme les antennes calédoniennes de sociétés métropolitaines, pourraient donc y échapper.