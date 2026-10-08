Le Congrès pense à la reconstruction

Le Congrès a adopté à l’unanimité, jeudi 1er octobre, une loi du pays permettant, dans un délai de cinq ans, d’accélérer la reconstruction des bâtiments frappés par les émeutes de 2024, via des régimes d’autorisation simplifiés, de sécuriser juridiquement les demandeurs, « en offrant une base légale solide aux dérogations consenties », et de favoriser un modèle vertueux, avec, par exemple, une performance énergétique des bâtiments.

Au travers d’un amendement, l’allocation exceptionnelle de maintien dans l’emploi, arrêtée le 31 juillet, a par ailleurs été prolongée jusqu’au 31 décembre. Avec une possibilité de l’étendre sous conditions jusqu’au 31 décembre 2027.