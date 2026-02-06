Le Congrès évite la mise sous tutelle

Les élus du Congrès ont évité le naufrage, vendredi 30 janvier, veille de la clôture de l’exercice, en adoptant une recommandation de l’État au travers d’une décision modificative du budget 2025 : recourir au dispositif d’étalement de charges sur dix ans pour résorber le déficit de 29 milliards de francs de la section de fonctionnement. Cette solution implique que, dès 2028, la collectivité devra réserver 4,1 milliards de francs de recettes de fonctionnement pour couvrir la dépense. Auxquels s’ajouteront les charges financières liées aux intérêts des prêts garantis par l’État.