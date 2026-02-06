Le Congrès évite la mise sous tutelle

Les élus du Congrès ont évité le naufrage, vendredi 30 janvier, veille de la clôture de l’exercice, en adoptant une recommandation de l’État au travers d’une décision modificative du budget 2025 : recourir au dispositif d’étalement de charges sur dix ans pour résorber le déficit de 29 milliards de francs de la section de fonctionnement. Cette solution implique que, dès 2028, la collectivité devra réserver 4,1 milliards de francs de recettes de fonctionnement pour couvrir la dépense. Auxquels s’ajouteront les charges financières liées aux intérêts des prêts garantis par l’État.
« Il n’y aura pas de place pour le rêve. » Sonia Lagarde, candidate à nouveau à la mairie de Nouméa, affirme qu’elle ne fera pas de promesses qu’elle ne pourra pas tenir, que les difficultés budgétaires seront encore plus importantes en 2026. Il est clair que ce ne sera […]
Le syndicat FO justice s’est mobilisé devant le Camp-Est mardi 3 février. En cause, l’agression par une détenue de deux surveillants pénitentiaires, la veille. Le syndicat demande la mise en place de mesures afin d’améliorer les conditions de travail et le transfert systématique des détenus lorsqu’une agression se produit. Plus […]
Des navettes « Tontouta Express » seront mises en places à partir du 2 mars pour les passagers d’Air Calédonie, annonce le gouvernement. Le tarif sera de 500 francs par trajet et par voyageur. Quatre points sont prévus : l’ancien CHT à Nouméa, Koutio, l’Arène du Sud à Païta et […]