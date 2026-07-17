Le Congrès aux carrefours de l’histoire

La promotion 2026-2031 du Congrès est en place, avec ses cinquante-quatre personnalités élues au scrutin provincial du 28 juin. Virginie Ruffenach dirigera un hémicycle partagé en trois sensibilités : indépendantiste, avec l’UNI et Kanaky NC ; pro-française, soutenue par Les Loyalistes-Rassemblement-LR ; et centriste, sous les couleurs de l’Éveil océanien. Les deux dernières formations ont décidé de se rapprocher pour bâtir une majorité de gestion des institutions et, surtout, de la reconstruction.

Le mandat de ces femmes et hommes de la société civile, de ces nouveaux ou anciens maires, de ces politiques aguerris… sera certainement historique et assurément exigeant. Le Congrès, l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, va se placer, en effet, au centre de plusieurs carrefours et jouer un rôle prépondérant dans l’orientation du territoire.

Tout d’abord, pour le relever, après le choc des différentes crises. Très vite, des dossiers lourds, voire complexes, vont arriver. Tels que le Ruamm, les retraites, les comptes publics, la filière nickel, le système de santé, l’emploi… Ces sujets vont nécessiter des décisions franches, car vu l’urgence, des effets sont attendus pour un redressement économique et social. Le détour par la création d’une commission spéciale du Congrès serait une nouvelle fois très mal pris et dangereux, les candidats aux provinciales s’étant engagés à agir. « Les Calédoniens n’attendent pas de nous des postures, a déclaré la présidente Virginie Ruffenach devant les élus. Ils attendent des résultats. » Effectivement. La très forte abstention aux élections provinciales, à 36,29 %, est plus qu’une alerte.