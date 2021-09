Le vendredi 17 septembre, le président du gouvernement, Louis Mapou, et le haut-commissaire, Patrice Faure, ont annoncé la prolongation du confinement jusqu’au lundi 4 octobre à minuit. Le couvre- feu instauré le 14 septembre reste également en vigueur. Il s’agit de ralentir la chaîne de transmission du variant Delta « à un moment clé de sa propagation » et de permettre à la population de se protéger avant la réouverture progressive. « La vaccination est l’enjeu majeur de cette nouvelle phase pour que toute personne nécessitant une place en réanimation ait une chance de survie », a expliqué Louis Mapou. De 5 000 injections par jour, le rythme s’est tassé à environ 3 000. Mercredi, 30 % de la population totale était vaccinée.

Par ailleurs, concernant la vaccination, le gouvernement a annoncé mardi que la troisième dose, auparavant réservée aux plus de 65 ans et aux personnels soignants, est désormais ouverte à toutes les personnes qui justifient d’une deuxième dose il y a plus de 6 mois.