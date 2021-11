Oui dans les interviews à la télé, à la radio et même la lettre du Palika, par exemple, nous interpelle… M. Washetine s’en est expliqué et il a d’ailleurs reconnu que ses propos étaient excessifs. Tant mieux, je ne peux que m’en réjouir. C’est dans ce genre de situation que nous souhaitons intervenir pour éviter des déclarations qui peuvent créer un climat délétère. On peut légitimement ne pas être d’accord sur le choix de la date du 12 décembre, mais, pour autant, l’expression de ce parti pris doit se faire dans la retenue, tout comme de la part de ceux qui approuvent cette décision.

Tout cela contribue à alimenter un climat de tension inutile et dangereux que j’évoquais précédemment. Il faut faire en sorte de retrouver de la sérénité dans les esprits, calmer les tentations extrémistes de tous bords et, surtout, créer rapidement les conditions d’un dialogue ouvert et constructif. Fort heureusement, malgré ce qui a été dit, on observe qu’il y a une volonté, à partir du 13 décembre, de se rencontrer, c’est ce qu’il faut souhaiter. C’est juste dommage de voir qu’on en est encore à ce point au bout de trente ans. On est dans un goulot d’étranglement qu’il faudra bien franchir.

Quel positionnement pour le comité des Sages durant cette campagne ?

On va prendre des initiatives très rapidement auprès des responsables politiques et de la société civile pour faire en sorte que ce climat de tension ne dérape pas. On voit, par exemple, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qui attise la haine. C’est cela aussi qu’il faut à tout prix combattre. Fort heureusement le procureur de la République a pris des initiatives en ce sens et il faut s’en féliciter.