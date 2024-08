Le collège de Rivière-Salée ferme ses portes

Incendié durant les émeutes à « 70 % », selon NC La 1ère, le collège de Rivière-Salée ne sera pas restauré dans les prochains mois. C’est l’annonce faite la semaine dernière par la province Sud, qui a chiffré à « 800 millions de francs » les travaux de réparation de l’établissement et affirmé « ne pas avoir la capacité de le faire en accueillant les élèves ». Par conséquent, ces derniers continueront leur année scolaire en mode « dégradé » et devraient, dès la rentrée 2025, être redéployés dans les collèges de Portes- de-Fer, Kaméré et Normandie.

En réaction à cette décision, un rassemblement était organisé dimanche 11 août au parc du quartier, par l’association Solidarité Rivière-Salée. L’occasion d’échanger sur ce sujet entre parents d’élèves et personnel de l’établissement, mais également de lancer une pétition.