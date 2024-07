Le « Cœur » sur la main

Les émeutes ont accentué les douleurs. « On voit vraiment la misère. Des gens n’ont rien. » Sous le carport d’une habitation, assise à côté de cartons prêts à accueillir un paquet de pâtes, un litre de lait ou encore une boîte de conserve, Laureen Malejac garde des images en tête. Comme ces petits vieux, terrifiés par les violences qui ont coupé le lien social construit à travers les courses quotidiennes dans le quartier. « Ils mangeaient, depuis deux ou trois jours, une sardine et deux Sao pour tenir. Ce n’est pas normal. » Il y avait aussi cette jeune maman, dépourvue de produits laitiers pour le bébé. « Je me suis mise à sa place. »

Soixante-douze heures après le début du chaos, Laureen, enseignante, a répondu, seule, aux demandes les plus urgentes près de chez elle, à Rivière-Salée. Le 19 mai, les livraisons ont commencé à deux, avec son ami de longue date Frédérick Brinon. Les achats de nourriture et autres articles de première nécessité sont financés sur fonds propres. « On a passé les barrages de Rivière-Salée sans soucis parce qu’on expliquait ce que l’on faisait », se rappelle l’artisan plombier de profession. « Nous nous sommes dit : on va centraliser l’opération. » Le collectif « Cœur de pays cœur de partage », en cours de constitution en association, était né.